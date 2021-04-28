Премьер-министра России Михаил Мишустин завтра приедет в Казань. Он намерен принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое пройдет в столице Татарстана 29 и 30 апреля, сообщает ТАСС.

Наряду с российским главой правительства, в Казань прибудут главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Ожидается, что повестка встречи будет посвящена вопросам сотрудничества в торговле, таможенном регулировании и сотрудничеству в области космических исследований.

Также главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Планируется, что в заседании примут участие государства — наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.