Тайны казанского такси
В опросе "Ситимобил" приняли участие более 2700 водителей такси из городов-миллионников и городов с населением более 500 тыс.человек.
Мистика за рулем
"Если вы берете подержанное авто, важно спросить, почему его продают. Если бывший владелец просто купил новую, можно не переживать. Но если машину продают, чтобы погасить долги или собрать деньги на что-то, специалисты в области сверхъестественного не советуют покупать такую машину, поскольку ее энергетика способна ухудшить финансовое состояние нового автовладельца".
"Машину стоит мыть как можно дальше от своих окон. Если пренебрегать этим правилом, велик риск, что авто "вскроют" воры и вынут из нее все, что представляет ценность".
"Мы верим, что попавшее под колеса животное - страшный знак. Надо освятить машину. Если не сделать так, то скоро попадете в ДТП. Проверено".
"Если в машине пришлось везти похоронные принадлежности, венки, цветы, другие атрибуты на похороны, надо обрызгать капот и салон святой водой. Дурная она - энергия смерти".
"Если надумали делать тюнинг, то не стоит наносить на авто рисунки с плохой энергетикой - огонь, пулевая дыра, кровь, нечисть всякая. До хорошего, как у нас заметили, такое не доводит".
"Мы верим, что нельзя в машине говорить о планах ее продажи. Если это надо обсудить, выйдите из салона, в противном случае машинка "разобидится" и начнет не по-детски ломаться".
"Не надо мусор из машины бросать по ходу движения из окна. Это и некрасиво, и неприлично, но еще притягивает хроническое невезение. Можете бросить фантик из окна и посмотрите, какие события потом начнутся. Целая цепочка неприятностей, сам проверил".
"Нельзя свистеть в салоне. Прям сто процентов: если свистишь, то точно остановят ДПС".
Мнение эксперта
- Дорога - стрессовая ситуация и для того, кто за рулем, и для пассажира. Понятно желание защититься, сделать путь безопасным. Тем более, что постоянно в СМИ говорят об авариях - тут, там, люди гибнут...
- Правдиво то, во что человек сам верит. Он наделяет это своей энергией. Если он верит в то, что черная кошка, перебежавшая дорогу, к аварии, то так и будет. А другой в эту примету не верит, не дает ей своей энергии мысли, а потому и не работает она у него.
- Бывало. Один клиент как-то жаловался, что постоянно попадает в мелкие аварии. Начали разбирать его ситуацию, оказалось, что он просто покупает запчасти подешевле, с битых машин. Сами понимаете, энергетика у них какая. Вот она и была причиной его страданий. Стал покупать новые и все наладилось.
- Был у меня один клиент. Работал дальнобойщиком. Много и часто ездил. Так вот он никогда не стригся и не брился перед дальней дорогой. И машину не мыл. И оказалось, что правильно. Один раз вызвали вне графика, в гости собрался и только побрился. Пришлось ехать. В той поездке у него была серьезная поломка, часть груза скоропортящегося пропала, были убытки.
- Если долго не сидели за рулем, был перерыв, сначала посолите руль солью, бросьте щепотку соли на ноги и на руки себе. Тогда руль и педали будут вас слушаться. Попутчиц-женщин берите в пятницу - это принесет удачу. А вот в субботу лучше брать попутчиков - мужчин. Это быстро принесет добрые вести.
- Конечно. Отправляясь семьей в путешествие или отпуск, берите пучок полыни. В багажнике он не помешает, но отгонит от семейства ссоры и недоразумения в пути. А также никогда не обсуждайте в салоне увиденные на пути ДТП - это привлечет беду и к вам. Энергия аварии будет идти за вами по пятам. Увидели и следуйте мимо, если там вашей помощи не надо.
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