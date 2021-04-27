В наше время интернета, искусственного интеллекта и полетов на Марс кажется, что места мистике и суеверию почти не осталось. Но не в случае с водителями и пассажирами такси. Как выяснилось, эти две категории казанцев очень даже суеверны и есть даже определенный ТОП примет, которых многие предпочитают придерживаться.

Тайны казанского такси

Каждому шестому водителю такси в столице Татарстана приходилось возить суеверных пассажиров. Об этом говорят результаты любопытного исследования, которое провела компания "Ситимобил". Суеверными пассажирами водители такси в Казани считают не просто "чудных", а тех, чье поведение напрямую связано с мистификацией поездок.

Например,один житель Казани во время поездки вспомнил о том, что забыл дома свой талисман и попросил вернуться за ним. Его не остановили увеличение тарифа и потеря времени.

57% водителей такси в Казани сказали, что не считают суеверными себя. Но при этом у 30% водителей в машине обнаружены защитные талисманы и обереги, артефакты на удачу. А каждый пятый водитель практикует определенные ритуалы, способны, по их мнению, принести удачу в ходе рабочей смены.

К приметами относительно работы в такси казанские водители относятся неоднозначно. Например, почти половина (46%) верят в то, что ругать свой автомобиль вслух нельзя. Они уверены, что так “ласточка” может обидеться, начать ломаться и глохнуть. А вот в примету, что подсчет заработанных денег во время смены может привести к неудаче, большинство (86%) не верит. Но есть и те, кто верит, что если слушать определенную радиоволну, то это может расположить к себе фортуну.

Кроме того, большинство водителей (95%) не верит и в то, что наличие троса багажнике может привести к тому, что его придется непременно использовать, и справедливо считают его обязательным атрибутом любого водителя такси. 69% водителей ответили, что улыбчивость - это проявление вежливости к пассажирам, а не способ привлечь внимание Плутоса — Бога денег и богатства.

При этом 91% респондентов категорически не верят в гороскопы и не изменят своего маршрута даже, если звезды порекомендуют им остаться дома. А вот то, что пробуждение в хорошем настроении может помочь сделать день более успешным — водители верят. Некоторые обращают внимание и на то, как началась их смена: если с отбоя — то это повод вернуться домой. Если в первые час-два удалось выполнить несколько высокооплачиваемых заказов, то день будет удачным. Также считают хорошим знаком, если первый пассажир оказался доброжелательным и приятным клиентом. Чтобы не отпугнуть фортуну водители стараются не пропускать и не отменять первые заказы.

В опросе "Ситимобил" приняли участие более 2700 водителей такси из городов-миллионников и городов с населением более 500 тыс.человек.

Мистика за рулем

У водителей Казани есть несколько десятков примет, в которые, впрочем, верят и водители других регионов России. Вот лишь несколько из них (взято с автомобильных форумов).

Рустам, Казань:

"Если вы берете подержанное авто, важно спросить, почему его продают. Если бывший владелец просто купил новую, можно не переживать. Но если машину продают, чтобы погасить долги или собрать деньги на что-то, специалисты в области сверхъестественного не советуют покупать такую машину, поскольку ее энергетика способна ухудшить финансовое состояние нового автовладельца".

Илья, Самара:

"Машину стоит мыть как можно дальше от своих окон. Если пренебрегать этим правилом, велик риск, что авто "вскроют" воры и вынут из нее все, что представляет ценность".

Иван, Нижний Новгород:

"Мы верим, что попавшее под колеса животное - страшный знак. Надо освятить машину. Если не сделать так, то скоро попадете в ДТП. Проверено".

Денис, Москва:

"Если в машине пришлось везти похоронные принадлежности, венки, цветы, другие атрибуты на похороны, надо обрызгать капот и салон святой водой. Дурная она - энергия смерти".

Рафик, Набережные Челны:

"Если надумали делать тюнинг, то не стоит наносить на авто рисунки с плохой энергетикой - огонь, пулевая дыра, кровь, нечисть всякая. До хорошего, как у нас заметили, такое не доводит".

Анна, Севастополь:

"Мы верим, что нельзя в машине говорить о планах ее продажи. Если это надо обсудить, выйдите из салона, в противном случае машинка "разобидится" и начнет не по-детски ломаться".

Сергей, Казань:

"Не надо мусор из машины бросать по ходу движения из окна. Это и некрасиво, и неприлично, но еще притягивает хроническое невезение. Можете бросить фантик из окна и посмотрите, какие события потом начнутся. Целая цепочка неприятностей, сам проверил".

Руслан, Казань:

"Нельзя свистеть в салоне. Прям сто процентов: если свистишь, то точно остановят ДПС".

Мнение эксперта

Потомственная гадалка и специалист по оберегам фен-шуй Мирослава Витвицкая на наш запрос о правдивости примет автолюбителей рассказала, что страхи шоферов и пассажиров не лишены оснований:

- Дорога - стрессовая ситуация и для того, кто за рулем, и для пассажира. Понятно желание защититься, сделать путь безопасным. Тем более, что постоянно в СМИ говорят об авариях - тут, там, люди гибнут...

- А все ли приметы правдивы?

- Правдиво то, во что человек сам верит. Он наделяет это своей энергией. Если он верит в то, что черная кошка, перебежавшая дорогу, к аварии, то так и будет. А другой в эту примету не верит, не дает ей своей энергии мысли, а потому и не работает она у него.

- Вы лично сталкивались с приметами у водителей?

- Бывало. Один клиент как-то жаловался, что постоянно попадает в мелкие аварии. Начали разбирать его ситуацию, оказалось, что он просто покупает запчасти подешевле, с битых машин. Сами понимаете, энергетика у них какая. Вот она и была причиной его страданий. Стал покупать новые и все наладилось.

- А еще не поделитесь историями?

- Был у меня один клиент. Работал дальнобойщиком. Много и часто ездил. Так вот он никогда не стригся и не брился перед дальней дорогой. И машину не мыл. И оказалось, что правильно. Один раз вызвали вне графика, в гости собрался и только побрился. Пришлось ехать. В той поездке у него была серьезная поломка, часть груза скоропортящегося пропала, были убытки.

- А можете дать несколько советов специально для водителей в Казани?

- Если долго не сидели за рулем, был перерыв, сначала посолите руль солью, бросьте щепотку соли на ноги и на руки себе. Тогда руль и педали будут вас слушаться. Попутчиц-женщин берите в пятницу - это принесет удачу. А вот в субботу лучше брать попутчиков - мужчин. Это быстро принесет добрые вести.

- А семейные приметы есть?

- Конечно. Отправляясь семьей в путешествие или отпуск, берите пучок полыни. В багажнике он не помешает, но отгонит от семейства ссоры и недоразумения в пути. А также никогда не обсуждайте в салоне увиденные на пути ДТП - это привлечет беду и к вам. Энергия аварии будет идти за вами по пятам. Увидели и следуйте мимо, если там вашей помощи не надо.