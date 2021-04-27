В этом году в Казани на самых опасных перекрестках установят светофоры. Для снижения аварийности установят 300 дорожных знаков, ограждения безопасности и отремонтируют некоторые участки дороги. Опасные участки были выявлены благодаря статистике ГИБДД и заявкам в «Народном контроле».

Так, светофоры появятся на перекрестках улиц Аббасова –Удивительная, проспект Победы – Оренбургский проезд, 193, Залесная, 2б, Дементьева, 3/3, Мавлютова, 17 – Сыртлановой, Зорге, 39, Гаврилова, 30г и Островского, 57а.

Также уже началась работа по обновлению разметки – термопластик будут использовать на магистральных улицах, краску – на улицах с меньшей интенсивностью движения.