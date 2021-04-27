Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для большинства жителей нашей страны. Режим чрезвычайного положения введен не был, а был введен так называемый нерабочий месяц с сохранением заработной платы. Платить зарплату невозможно, если компания не имеет дохода – многие организации попросту закрылись, а те, которые удержались на плаву, значительно сократили штат.

Люди, которые жили от зарплаты до зарплаты и не имели финансовых накоплений, оказались в трудном положении. Особенно это сказалось на профессиях, которые ни в коем случае не могут быть представлены в удаленном формате. Деньги заканчивались, работать нельзя. В такой ситуации многие граждане были вынуждены обращаться в различные кредитные организации и брать займы, с последствиями которых многие разбираются до сих пор, ведь снять статус должника может быть не так просто.

При каких условиях и какие варианты предлагает банк, чтобы вернуть задолженность? И почему не стоит уповать на банкротство? Корреспондент ProKazan.ru пообщался с юристом, который на условиях анонимности рассказал о схемах работы банков.

Платить нельзя скрываться

Банк – организация не благотворительная, поэтому для досудебного взыскания существует целый отдел и широкий спектр инструментов, поясняет наш собеседник. В зависимости от срока просрочки платежа существуют два этапа: софт-коллекшн - мягкое взыскание и хард-коллекшн - жесткое взыскание. Первый этап обычно длится до 30-60 дней с момента возникновения первой просрочки платежа по кредиту, второй этап возникает при безрезультативности первого, обычно просрочка по такому кредиту составляет от 3 месяцев.

Вне зависимости от этапа, если вы не отвечаете на звонки, то будьте готовы, что о просроченной задолженности узнает каждый из вашего круга общения. В конце концов, банк выставит заключительное требование (основной долг + проценты + штрафы), неисполнение которого приведёт вас в суд.

Мягкое взыскание

Инструментарий сотрудников софта шире, чем у коллег из харда. Так как на этапе софта должники еще не являются злостными неплательщиками, банк готов пойти им навстречу и предоставить различные возможности погашения задолженности, среди которых реструктуризация, рефинансирование, отмена неустойки, отсрочка платежа и так далее.

Если должник готов к сотрудничеству, могут применять несколько инструментов сразу, например, отсрочить платеж и списать неустойку. Реструктуризация обычно предполагает снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита. В такой ситуации не стоит забывать, что увеличение срока кредита приведёт к увеличению суммы итоговой задолженности, напоминает спикер.

Неустойка – это право, а не обязанность банка, так что одним из способов замотивировать неплательщика становится ее отмена. В случаях, когда у заемщика кредитов в одном банке несколько, на помощь приходит рефинансирование кредитов, то есть объединение их в один, – это помогает снизить платежи по процентам.

"Возможность продать кредит матери"

После 3 месяцев безуспешных попыток получить с клиента причитающееся за дело берутся специалисты хард-коллекшна. На этом этапе уже может производиться выезд по адресу регистрации, месту фактического проживания или юридическому адресу; лично или по почте вручаются уведомления, извещения, требования. Как признаются сотрудники банка, на этой стадии предложить что-то новое, что замотивирует клиента вернуть долг, уже практически невозможно.

В прошлом нередки были ситуации, когда подобных должников "продавали" коллекторским агентствам, но с недавнего времени закон запретил так делать без согласия заемщика. Сомнительными являются и методы коллекторов – так, чтобы не портить репутацию и не терять клиентов, несколько лет назад банк "Х" был вынужден выкупить назад проданные долги из-за многочисленных жалоб на коллекторов.

Сотрудники хард-коллекшна могут предложить рассрочку платежа, погашение одного кредита другим, или, в очень редких случаях, договор уступки права требования с дисконтом. Рассрочка платежа, даже с отменой неустойки, и погашение одного кредита другим являются не самыми мотивирующими предложениями, но мало кто знает про договор цессии с дисконтом. Из-за ситуации с коллекторскими агентствами не только физические лица, но и сами банки не хотят с ними связываться, в исключительно редких случаях, если срок неуплаты очень большой, и не подан иск в суд, банк прямым текстом может предложить вам привести хоть мать родную, чтобы продать ей ваш кредит с максимально возможной скидкой до 50%. Величина скидки остается на усмотрение сотрудника банка.

Получается, что взяв кредит на 400 тысяч, вы можете отдать 200 тысяч родственнику, другу или любому знакомому, кому доверяете, чтобы этот человек выкупил ваш кредит, и закрыл тем самым ваши обязательства перед банком. Правда в таком случае о новом кредите можете забыть – ваша кредитная история будет испорчена навсегда.

Происходит это не по доброте душевной: банки и сами не спешат обращаться в суд. Связано это отнюдь не с тем, что они могут проиграть дело: дело они выиграют даже не присутствуя в суде, а вот когда руки приставов доберутся до исполнительного постановления, это уже другой вопрос. В Казани в среднем на одного пристава приходится около 16 тысяч исполнительных постановлений, и банки в их перечне далеко не на первом месте. В такой ситуации банк готов рассмотреть возможность погашения задолженности с минимальными для себя потерями.

Внесудебное взыскание

В некоторых случаях договором предусмотрена возможность внесудебного взыскания задолженности, что может серьезно осложнить жизнь должнику. Внесудебное взыскание позволяет ограничить выезд за границу, арестовать счета и имущество, предъявив исполнительную надпись нотариуса приставам. Поэтому следует внимательно изучать договор, чтобы избежать неприятных сюрпризов на пороге вашего дома.

Банкротство

За последние годы число людей, прошедших через процедуру банкротства, неизменно растет. Она лишит вас обязательств перед кредиторами, но это, пожалуй, единственный плюс процедуры. Гражданам России стоит прибегать к банкротству в исключительных случаях.

Во-первых, процедура банкротства не из дешевых , ваши расходы могут составить до ста тысяч рублей.

, ваши расходы могут составить до ста тысяч рублей. Во-вторых, вашими деньгами и имуществом будет распоряжаться управляющий , и, вероятнее всего, единственное имущество, которое у вас останется (так как остальное реализуют в счет погашения долгов) – это личные вещи, и единственное жилье, если оно не является ипотечным, иначе заберут и его.

, и, вероятнее всего, единственное имущество, которое у вас останется (так как остальное реализуют в счет погашения долгов) – это личные вещи, и единственное жилье, если оно не является ипотечным, иначе заберут и его. В-третьих, банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю : получить кредит в дальнейшем будет значительно сложнее.

: получить кредит в дальнейшем будет значительно сложнее. В-четвертых, процедура банкротства занимает очень много времени, будьте готовы, что потратите на неё от нескольких месяцев до года. И это далеко не все минусы, их число значительно больше. Как признаются сотрудники банков, на процедуру банкротства они бы решились только под угрозой расстрела.

Что делать?

В первую очередь, к кредиту нельзя подходить легкомысленно. Если вы надеетесь, что в случае неуплаты кредита вы просто сможете не платить по любой из причин, то вы ошибаетесь - банк в любом случае получит свои деньги, раньше или позже. Наиболее верный и надежный способ погасить свои долговые обязательства - наладить контакт с кредитором. Банк всегда пойдет навстречу и предложит наиболее выгодные для вас условия. Но если вы предполагаете, что у вас могут возникнуть проблемы с кредитом, то в таком случае следует переписать свое движимое и недвижимое имущество на человека, которому вы доверяете, и который не является вашим поручителем. В таком случае вы не рискуете потерять имущество, если объявите себя банкротом или при взыскании долга во внесудебном порядке. Также не стоит вестись на повсеместную рекламу "волшебной" процедуры банкротства, которая лишит вас всех ваших долгов по щелчку пальцев и без последствий. Последствия будут - серьезные и долгоиграющие.