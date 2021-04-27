Авиакомпания "Победа" приняла решение отменить все рейсы в Анталью из российских регионов до конца сезона. Самолеты не отправятся на турецкие курорты из Казани, а также из Перми, Минвод, Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте компании, все купленные ранее билеты аннулированы, пассажирам вернут деньги.

В качестве причины "Победа" называет "вынужденное сокращение полетной программы".

Деньги, которые пассажиры потратили на аннулированные позднее билеты, будут возвращены в полном объеме в течение 3-7 дней (в зависимости от банка получателя).Если билеты оплачивались с депозитного счета, то деньги будут также возвращены на него.

В настоящее время в расписании на сайте перевозчика нет доступных для бронирования прямых рейсов в Анталью с вылетом из региональных аэропортов, в том числе из Казани.