На сайте мэрии Казани появилась интересная информация о запуске "вирусных видеороликов", которые помогут выучить татарский язык даже тем, кто это не планировал. Транслировать их на постоянной основе будут на цифровых панелях в общественном транспорте, в торговых центрах, в фойе гостиниц и на других площадках. Об этом объявил в минувший понедельник мэр города Ильсур Метшин.

Благодаря видеороликам, горожане смогут выучить простые фразы на татарском языке, новые обращения, обороты речи. Все ролики ориентированы на начальный уровень татарского языка и будут интересны как детям, так и взрослым, заверяют авторы проекта.

Главная цель роликов – презентовать татарский язык в интересном, увлекательном формате для горожан и гостей города, поясняет один из организаторов проекта, автор современных учебников татарского языка «Сәлам» Рашат Якупов.

Позже видеоролики будут доступны для просмотра и в социальных сетях, и каждый желающий сможет посмотреть и поделиться ими со своими друзьями и близкими в своих аккаунтах.