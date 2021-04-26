Во Владимирской области семиклассник избил директора школы, когда она разнимала драку с одноклассниками. Об этом пишет портал progorod33.ru.

Оказалось, что директор пыталась разнять драку мальчиков. Одному из участников это не понравилось, и он несколько раз ударил женщину, после чего убежал из школы через окно. На следующий день ученик пришел на уроки, как ни в чем не бывало.

На педсовете приняли решение, что мальчик будет учиться отдельно от остальных ребят. По неподтвержденной информации, после педсовета, мальчик схватил скамейку и бросил в сторону. Откуда у ребенка взялись вспышки агрессии, никто не может объяснить.