В Казани из-за пожара на электроподстанции в двух районах города нет электричества. На дорогах не работают светофоры. Очевидцы засняли, как на перекрестке улиц Зорге-Даурская регулировщиком стал сотрудник скорой помощи.
«Когда работу сотрудника ГАИ выполняет сотрудник скорой помощи. Машины проезжали, благодарили, респект», — написал автор видео.
Тем временем в районе пожара на подстанции осложненная ситуация с движением. По картам видно, что стоит в обе стороны улица Родины, небольшая пробка на Зорге и Гвардейская.
А в комментариях под видео пользователи поблагодарили медика.
«Умничка красавчик»
«Здорово, что остался неравнодушным!»
«Красавчик!».
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