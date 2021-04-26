В Казани из-за пожара на электроподстанции в двух районах города нет электричества. На дорогах не работают светофоры. Очевидцы засняли, как на перекрестке улиц Зорге-Даурская регулировщиком стал сотрудник скорой помощи.

«Когда работу сотрудника ГАИ выполняет сотрудник скорой помощи. Машины проезжали, благодарили, респект», — написал автор видео.

Тем временем в районе пожара на подстанции осложненная ситуация с движением. По картам видно, что стоит в обе стороны улица Родины, небольшая пробка на Зорге и Гвардейская.

А в комментариях под видео пользователи поблагодарили медика.

«Умничка красавчик»

«Здорово, что остался неравнодушным!»

«Красавчик!».