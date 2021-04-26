Для 9-летнего Кирилла сейчас решается, будет ли он жить и станет ли, как мечтал, известным кулинарным блогером. Именно сейчас мальчик должен как можно скорее отправиться на лечение. В России от него отказались, но согласны принять в турецкой клинике. Вопрос: сколько стоит детская жизнь? На него есть вполне конкретный в данной ситуации ответ - 10 миллионов 100 тысяч рублей. Именно столько нужно, чтобы юный казанец получил шанс на спасение.

"Думали, ушибся"

Мать Кирилла Пикулева Наталья уже привыкла говорить просто о сложном. Некоторые даже не представляют, как можно говорить о смерти собственного ребенка. Для Натальи сейчас запретных тем нет.

- Врачи сейчас нам так говорят, мол, сидите, мамочка, ждите. Ждите, пока умрет. А я так не хочу...

Кирилл был здоровым и веселым парнишкой. Два года назад пошел в 80-ю школу г. Казани, в первый класс. Учиться начал с воодушевлением. Но уже через месяц на его ногах мать увидела синяки.

- Мы решили, что им есть объяснение - с папой ходили на картинг, катались, может, ушибся.

Но синяки множились, буквально за неделю ими было уже покрыто и тело Кирилла.

- Тогда я подумала, что в школе бьют. Ну а что еще я могла подумать? Поговорила с учительницей, она заверила, что Кирилла никто пальцем не трогает. Вот тогда и пошли в поликлинику. Нам дали направление на обследование.

Обследоваться решили в РКБ. Врачи сделали необходимые анализы и назвали диагноз, который разделил жизнь семьи на "до" и "после". Острый лимфобластный лейкоз. Недуг, который верно и быстро разрушает клетки крови ребенка, убивает его.

Решили бороться. Кирилл прошел первый курс лечения в РКБ. В сентябре 2020 года врачи отметили ремиссию, поздравили семейство и выписали Кирилла домой. Он начал учиться, правда, на дому. Посещали, как требовалось, гематолога. В один из визитов врач сообщил, что анализы снова стали тревожными.

И снова началось лечение. В общей сложности мальчик из Казани перенес 4 курса высокодозной терапии, ему давали новый препарат, еще плохо изученный, но это был - единственный шанс на спасение. Анализы отправили в Москву, в детский центр Рогачева.

"Сидите и ждите"

Из Москвы пришел ответ, что ребенок нуждается в паллиативной помощи. На практике это значит, что нужно создать ему такие условия, при которых качество его жизни улучшится. Только качество жизни, но не здоровье. О лечении Кирилла уже не говорили.

- Я не хочу даже звонить в центр Рогачева сама. Нам же ясно сказали - паллиативная помощь и смиренное ожидание смерти.

Документы и анализы мальчика посмотрели специалисты многих клиник, и в "Медикал Парк" в Стамбуле согласились принять его. Там проведут курс лечения и пересадку костного мозга. Врачи дают высокую вероятность, что лечение будет успешным. Есть только одно но - стоит курс 10 миллионов 100 тысяч рублей.

Таких денег в семье Пикулевых нет. Работает только мама. Наталья - рядовой сотрудник банка в Казани с окладом после вычета налогов в 25 тысяч рублей. В семье двое детей, помимо Кирилла есть старшая девочка, ей 16 лет.

Муж Натальи временно не работает, поскольку нужно ухаживать за бабушкой-инвалидом.

Семья обращается ко всем неравнодушным жителям Татарстана и России с просьбой спасти жизни Кириллу. Время идет, и оно играет не в пользу мальчика.

Получатель: Пикулева Наталья Андреевна (мама Кирилла)

Номер карты: 4454334501062778

Хоум Кредит банк, карта привязана к телефону 89179132018

Получатель: Пикулев Евгений Григорьевич (папа Кирилла)

Номер карты: 4276620044416299

Сбербанк, карта привязана к телефону 89172307976.