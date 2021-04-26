В Салмачах после субботника в выходные жители пожаловались на огромные кучи мусора, который не вывезли. Фотографии опубликовали в местом паблике.

«Мусорные контейнеры в Салмачах после субботника! Не люди, а свиньи! А ещё мы платим за вывоз мусора!», - подписали фотографии.

В комментариях при этом жители не удивились такой ситуации.

«Всем пофиг))) как обычно»

«Картина маслом!!»

«Постоянно наблюдаем подобную картину! Очень неприятно!»

«Как свалка городская выглядит. За какой вывоз мусора деньги то тут платить?»