В Казани сыграли свадьбу участники телешоу на канале "Пятница " "Четыре свадьбы" Ильназ Гарафиев и Дарья Ткач. По телевидению казанскую пару планируют показань в августе 2021 года. Они провели церемонию бракосочетания в Центре семьи "Казан", сообщает KazanFirst.

«Четыре свадьбы» - это реалити-шоу о женском характере. В рамках проекта четыре невесты состязаются за свадебное путешествие и стремятся превзойти друг друга в эффективности церемонии, оригинальности платья и общем впечатлении от праздника. Участницы выходят замуж по очереди и приглашают конкуренток на свой праздник.