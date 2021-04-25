В сети распространилось видео, на котором видно, полицейский без формы, но с удостоверением пытается "воспитывать" мужчину с ребенком на руках, но без маски в поселке Круглое поле Тукаевского района Татарстана.

Мужчина не вовремя надел маску в магазине, и "агент в штатском" пытается его забрать. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на ситуацию, осудив полицейского. Поэтому даже в выходной день представителям МВД РТ пришлось давать комментарии по данному факту.

В официальном сообщении пресс-службы МВД РТ говорится, что мужчина с ребенком нарушил Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 мая 2020 года №374. Иными словами, он должен был быть в маске. К нему действительно подошел полицейский, представился, показал удостоверение и сделал замечание.

Он несколько раз попросил мужчину надеть маску и предъявить документы, безмасочник не реагировал и даже попытался скрыться на личном автомобиле. В конечном итоге его все-таки остановили, вынесли предупреждение, чтобы впредь мужчина не нарушает санитарного законодательства.