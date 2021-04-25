Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал прогнозы на матч чемпионата России "Рубин"-"Краснодар". Букмекеры и сам Мостовой уверены, что победа будет за "Краснодаром". Ставка на победу этой команды составляет 2.58.

«За 26 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги Леонид Слуцкий выполнил свои обещания и привёл команду в зону еврокубков. Осталось самое тяжёлое — удержать занятые позиции", - сообщил Мостовой.

Несмотря на 11-е место в турнирной таблице, «быки» имеют третий показатель по голам. Сказать, что Казань показала классный командный футбол, довольно сложно, отметил футболист, в последних турах казанцы добывали победы за счёт фарта и индивидуального мастерства игроков.

«Краснодару» пора вспоминать, что команда умеет играть в футбол, и я рискну поставить на победу гостей», - сказал Мостовой.

Матч пройдет сегодня, 25 апреля в Казани. Начало в 19.00.