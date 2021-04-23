В Казани стартовало голосование по выбору названий для новых станций второй линии метро. 23 апреля на сайте мэрии KZN.RU открылся опрос, принять участие в котором могут все жители города. Голосование продлится до 10 мая, сообщает REGNUM.

Инициатива предложить жителям самим выбрать названия для станций метро принадлежит мэру города Ильсуру Метшину.

Вторая линия казанского метрополитена соединит Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский районы города. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции под рабочими названиями: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

Но на то они и рабочие названия, что делать их постоянными никто не собирается. А потому до 10 мая можно оставить на сайте мэрии собственные предложения для названия станций.