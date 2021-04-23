Председатель комитета госстройнадзора Москвы и экс-глава администрации Казани Олег Антосенко умер на 63 году жизни. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.
«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Антосенко Олега Дмитриевича, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации города Казани и внесшего огромный вклад в развитие строительной отрасли столицы Республики Татарстан», - говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ, Антосенко умер от последствий коронавируса.
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