Председатель комитета госстройнадзора Москвы и экс-глава администрации Казани Олег Антосенко умер на 63 году жизни. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Антосенко Олега Дмитриевича, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации города Казани и внесшего огромный вклад в развитие строительной отрасли столицы Республики Татарстан», - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, Антосенко умер от последствий коронавируса.

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