В ГИБДД России разработали проект дополнений к действующим ПДД, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ.

В ГИБДД хотят расширить список технических неисправностей и условий, при которых использовать транспортное средство будет запрещено. Даже если автомобилист нарушит хотя бы одно из технических условий, его будет ждать обязательный протокол по статье 12.5 КоАП и наказание - от штрафа в 500 рублей до лишения прав.

Так, сотрудники ГИБДД смогут выписать штраф за зимнюю резину летом и за летнюю - зимой. Штраф смогут применить и в отношении водителей грузовых машин, если у них в зимний период при отсутствии шипованных шин нет и цепей противоскольжения. Этот запрет, а также временной диапазон его действия будут вводить по решению местных властей каждого региона.

Нарушением станут отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар, установка нештатных ламп.

Штраф водитель непременно получит при отсутствии противосолнечных козырьков в машине и подушек безопасности (если они предусмотрены). Штраф грозит и за любые "предметы", закрывающие обзор (мишки и мягкие зайки на передней панели авто будут под запретом). Мешающим предметом могут посчитать и видеорегистратор на стекле, если он мешает нормально видеть дорогу.

Но если эти приборы и предметы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет считаться нарушением.

Основанием для штрафа также станут ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Кроме того, под запрет попадет установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих вперед относительно линии бампера. Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.