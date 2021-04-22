В Вахитовском районном суде Казани прошло рассмотрение некоторых дел после вчерашнего несанкционированного митинга в поддержку Навального. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, двоим участникам митинга назначен административный арест. Один из них останется под арестом на 8 суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления, второй – на трое суток за повторное нарушение правил участия в митинге.

Еще 10 участников шествия оштрафовали, в основном их сумма составила 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в суд поступило 23 материала после несогласованного митинга.

Читайте также:

- "Чего убегали? - А чего догоняли?": как прошел митинг в поддержку Навального в Казани. Репортаж и много видео. А выводы делайте сами.