В Казани не стало Дмитрия Хафизова - человека, который вернул Татарстану и всей России великую святыню - икону Казанской Божией Матери. Она находилась в Ватикане.

Советнику мэра Казани по вопросам религии было 56 лет. Он родился в Саратове, окончил в 1993 году Казанский государственный университет, был дипломированным историком, журналистом. С 1996 года по 2005 год работал советником по вопросам культуры и религии в исполкоме, а потом стал советником мэра Казани Камиля Исхакова. Аналогичный пост занимал и при мэре Ильсуре Метшине.

С 2018 года был членом Общественной палаты РТ.