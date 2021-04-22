В Минтруде изучают предложения общественников и политиков продлить майские праздники в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

Он отметил, что окончательный вердикт пока не принят, рассматриваются все возможности.

На минувшей неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о том, что рабочие дни между первыми майскими праздниками и вторыми, связанными с Днем Победы, могут сделать выходными. Он ответил, что у Путина точно есть рабочие планы на этот период.

Напомним, что депутатский корпус Государственной Думы выступил с предложением сделать на постоянной основе выходными дни, которые разделяют Первомай и День Победы, а недостающие рабочие дни можно позаимствовать из длительных новогодних каникул, сократив их по сути на 2-3 дня.

Ожидается, что Минтруд вынесет решение по продлению майских праздников или отказу в этой инициативе в ближайшие несколько дней.