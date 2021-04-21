В Казани, судя по всему, завершается митинг в поддержку Навального. Он не был согласован мэрией города, и практически все мероприятие силовики "гоняли" небольшие группы людей по Казани, были сообщения о задержанных. Как передает с места событий корреспондент ProKazan.ru, те, кто решил продолжить участие в акции, собрались у ЦУМа и зажгли фонарики.

Несколько минут митингующие скандировали "Свободу!" и "Любовь сильнее страха", после чего побежали от приближающихся силовиков. В ходе погони как минимум один участник несанкционированной акции был задержан.