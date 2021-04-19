По результатам опроса аналитиками SuperJob, почти 20% опрошенных жителей Казани высказались за введение бессрочного масочного режима. Они согласны, чтобы население носило маски в общественных местах вне зависимости от количества заболевших жителей.

Так, 22% жителей Челябинска поддержали казанцев и высказались за бессрочный масочный режим, к ним присоединились по 21% населения Уфы и Красноярска. Они объясняют свою позицию тем, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем».

Но несогласных, конечно же, больше – 59% казанцев против постоянного ношения масок, при этом 22% опрошенных не дали четкого ответа на поставленный вопрос.

В целом по России против бессрочного масочного режима выступили 64% респондентов. Опрос проводился в 440 населенных пунктах.