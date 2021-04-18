Из-за критического состояния Алексея Навального активисты штабов по всей России решили не дожидаться трагических событий и вновь выходят на митинг. Об этом сообщает телеграм-канал «Штаб Навального в Казани».

«События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя. Мы объявляем митинг сейчас – 21 апреля 19:00», - написали на канале.

Ранее активисты создали сайт, на котором готовили большой митинг в поддержку Навального.

«Наша ближайшая задача - общероссийский митинг этой весной. Принципиально другой митинг - о котором узнают все», - писали сторонники политика.

На данный момент митинг - вновь несогласованная акция, будут ли просить разрешения о ее проведении в Казани, неизвестно.