Во время проведения и подготовки Казанского марафона перекроют некоторые улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Марафон пройдет 1 и 2 мая, спортсмены пробегут вдоль основных достопримечательностей города.

Так, 1 мая с 14:00 до 16:45 будут закрыты улицы: Лево-Булачная, Право-Булачная, Кремлевская, площадь Тысячелетия.

26 апреля с 09:00 до 2 мая 22:00 будет закрыта парковка Центрального стадиона.

30 апреля с 23:00 до 2 мая 22:00 нельзя будет проехать по улицам Ташяк от Лево-Булачная до Саид-Галеева в двух направлениях, от дома №2 по улице Московская до улицы Ташаяк, в двух направлениях.

2 мая с 05:30 до 14:15 ограничены будут улицы Кремлевская набережная, Саид-Галеева, Батурина, в двух направлениях, улица Профсоюзная в одном направлении, Чернвшевского в одном направлении, от Кремлевской дамбы до Ташаяк, в одном направлении; на Кремлевской набережной, от Сибгата Хакима до Ташаяк, в двух направлениях.

С 05:45 до 12:30 2 мая – ул.Декабристов, С 05:45 до 09:30 – пр.Ибрагимова, от ул.Чистопольская до ул.Восстания, в двух направлениях. С 05:45 до 09:15 2 мая – ул.Волгоградская, от пр.Ибрагимова до ул.Декабристов, в двух направлениях.

С 06:00 до 11:30 2 мая – ул.Право-Булачная, от ул.Пушкина до ул.Чернышевского, а также ул.Лево-Булачная, от ул.Ташаяк до ул.Татарстан.

С 06:30 до 11:00 2 мая – ул.М.Салимжанова, от ул.Пушкина до ул.Назарбаева, в двух направлениях; ул.А.Айдинова, от ул.М.Салимжанова до Щербаковского переулка, в двух направлениях; ул.Петербургская, от ул.А.Айдинова до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях.

С 06:00 до 12:30 2 мая – ул.С.Хакима, от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, в двух направлениях; дорога под мостом Миллениум, от ул.Ф.Амирхана до ул.С.Хакима, в двух направлениях, с возможностью выезда из ЖК «Современник».

С 06:00 до 12:45 2 мая – ул.С.Хакима, от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, в двух направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина.

С 06:30 до 12:45 2 мая – по Чистопольскому кольцу, от съезда на ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольскую (две правые полосы движения).

С 06:35 до 12:45 2 мая – по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», в двух направлениях.

С 06:45 до 12:45 2 мая – три правые полосы движения ул.Чистопольской. Также проезд будет закрыт по ул.Ф.Амирхана, от ул.С.Хакима до моста Миллениум, по самому мосту, от ул.С.Хакима до ул.Вишневского.

С 07:45 до 13:45 2 мая – ул.Подлужная, от съезда с моста Миллениум до ул.Подлужная, 17, в двух направлениях, с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого.