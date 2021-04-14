Требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус и соблюдении изоляции до получения результатов исследования с 15 апреля 2021 года распространяется на всех жителей России, возвращающихся в страну любым видом транспорта, ранее это требование распространялось только для прибывших на самолетах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

"С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия (необходимо) пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале Госуслуг", - сообщила пресс-служба ведомства.

До получения результатов тестов людям придется самоизолироваться дома. Данные требования отражены в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

В настоящий момент РФ открыла авиасообщение с 30 странами, с тремя из них - Великобританией, Танзанией и Турцией - сообщение временно приостановлено.