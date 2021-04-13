Хоккейный клуб "Авангард" остался крайне недовольным судейством в финале серии Восточной конференции КХЛ против казанского "Ак Барса".

В связи с этим клуб подал уже 30 протестов, и это - не предел. Не исключено поступление новых жалоб. Нужно отметить, что пока специально созданная комиссия не удовлетворила ни один из трех десятков протестов омичей. Чем именно возмущены игроки и руководство "Авангарда", пока также не сообщается.

В этой серии после пяти матчей побеждают гости. «Авангард» выиграл три матча в Казани, «Ак Барс» – два матча в Балашихе. Следующая игра между командами состоится в Московской области 13 апреля.