Полицейские в Казани раскрыли кражу терминала. Ранее с заявлением о пропаже терминала обратился предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«В ночь с 2 на 3 апреля неизвестные взломали дверь в магазин, и из тамбура унесли терминал по приему платежей. В аппарате было более 20 тысяч рублей, заявитель оценил терминал в 11 тысяч рублей. Полицейским удалось установить лица, причастные к преступлению. Ими оказались 28 и 21-летние местные жители», - говорится в сообщении.

Молодые люди не стали отрицать вину и сознались в содеянном. Они рассказали, что выбросили терминал в ста метрах от преступления, забрав купюроприемник.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

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