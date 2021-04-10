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Фото: myslo.ru

Житель Казани прятал наркотики в интимном месте: полицейским пришлось постараться, чтобы найти

10.04.2021, 05:00 130 0 prokazan.ru
Сотрудникам уголовного розыска в Казани пришлось постараться, чтобы найти запрещенные вещества у 21-летнего юноши, которого задержали на улице Родина. Чтобы понять, куда же подозреваемый дел наркотические вещества, провели полный тщательный досмотр в присутствии понятых, но ничего не нашли.
 
И только когда дело дошло до такого элемента гардероба, как трусы, стало понятно, что в сообразительности казанцу не откажешь - он спрятал сверток с наркотиками в области паха.
 
Экспертами установлено, что вещество действительно относится к разряду наркотиков. Возбудили дело по ст. 228 УК РФ. Фантазию юноши не оценили, скоро он предстанет перед судом.
 
Казань Криминал
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Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
09:43, 02.04.2021
Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
08:34, 02.04.2021
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
08:09, 02.04.2021
«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, 02.04.2021
Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
05:00, 02.04.2021
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
20:00, 01.04.2021
Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
16:57, 01.04.2021
Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
15:52, 01.04.2021
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
13:00, 01.04.2021
Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
08:54, 01.04.2021
С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
07:45, 01.04.2021
Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
05:00, 01.04.2021
Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021
Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
21:21, 31.03.2021
Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
20:00, 31.03.2021
Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
19:00, 31.03.2021
Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
11:00, 31.03.2021
Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
10:19, 31.03.2021
Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
09:02, 31.03.2021
Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
08:16, 31.03.2021
Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021
Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
06:01, 31.03.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
16:21, 30.03.2021
Сотруднику автосалона в Екатеринбурге разорвало голову при взрыве бочки с горючим
12:53, 30.03.2021
«Подозревала коронавирус»: пенсионерка умерла от бешенства после укуса кошки
08:15, 30.03.2021
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
16:30, 29.03.2021
Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:21, 29.03.2021
Теперь точно бросит: женщина подожгла соседа за то, что он курил в подъезде
14:02, 29.03.2021
23-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
12:12, 29.03.2021
Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:57, 29.03.2021
Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
09:23, 29.03.2021
Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
01:00, 28.03.2021
Скончалась самая тяжелая женщина России
19:16, 27.03.2021
Российский музыкальный критик назвал звезд, которые поют под фонограмму
16:27, 27.03.2021
33-летний чиновник скончался от коронавируса в Башкирии
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
01:00, 27.03.2021
Все на камеру: девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима
00:01, 27.03.2021
Депутат Госдумы учинил пьяный дебош на борту самолета по пути в Казань
20:00, 26.03.2021
В России покупателям могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками
19:00, 26.03.2021
Решила рожать: пятиклассница забеременела от 23-летнего мужчины
16:18, 26.03.2021
В Самарской области провели целевое совещание Минпромторга РФ
14:00, 26.03.2021
Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
13:00, 26.03.2021
Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
12:36, 26.03.2021
«До последнего боролся за жизнь»: тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез
10:18, 26.03.2021
Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
09:14, 26.03.2021
Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
08:36, 26.03.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк вернется на экраны 3 апреля в свой день рождения
07:35, 26.03.2021
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей
07:18, 26.03.2021
Горячая любовь: мужчина облил жену бензином и поджег, пострадавшая скончалась
19:00, 25.03.2021
Живет в стае кошек и откликается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли девочку-маугли
14:55, 25.03.2021
Женщина, гулявшая с собакой в лесу, обнаружила обгоревшее тело младенца
13:30, 25.03.2021
Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
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Охота на ведьм: 80-летнюю целительницу недовольный клиент пытал, истязал и задушил
10:21, 25.03.2021
Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
10:00, 25.03.2021
Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
07:51, 25.03.2021
Эксперимент: Центробанк намерен собирать с россиян монеты
00:01, 25.03.2021
Тут вам не Германия: сторонники Навального заявили, что у Алексея в колонии ухудшилось здоровье
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Песков рассказал, когда Путин намерен вернуться к нормальному графику работы после прививки
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15-летний подросток ограбил и изнасиловал женщину-инвалида
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Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
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Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021
Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
16:00, 22.03.2021
Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
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Медики назвали возраст, после которого худеть противопоказано
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
16:09, 20.03.2021
Мать напоила своего двухмесячного малыша лимонной кислотой: ребенок в реанимации
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
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«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
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Гидрометцентр назвал сроки наступления настоящего весеннего тепла в Татарстане
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Нетрезвый депутат, ответственный за депутатскую этику, избил двух полицейских в отделении
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Российский финансист рассказала, как можно быстро накопить миллион обычному россиянину
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«Ангелы поймали»: 11-летний мальчик выпал с балкона на 25 этаже на крышу авто и остался жив
11:00, 18.03.2021
«Делать было нечего»: спасатели 10 часов искали мужчину, вызвавшего их просто так, от скуки
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Учительница отправила свое интимное видео школьнику и стала фигурантом уголовного дела
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Россияне потребовали вернуть смертную казнь и уменьшить налоги - результаты опроса ВЦИОМ
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Полицией задержан мужчина, истязавший 14-летнюю дочь: все вскрылось, когда девочка покончила с собой
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Надежда российского хоккея Тимур Файзутдинов умер в реанимации: шайба попала хоккеисту в голову
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«Замечательная чушь»: фото советского мороженого поссорило пользователей социальных сетей
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«А чего он тут висит!»: вынесен приговор пенсионеру, который перерезал трос промышленному альпинисту
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Вейп взорвался во рту гимназиста и выбил ему зубы
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Разыскивается мужчина, избивший глухонемого пенсионера за невозможность ответить на вопрос
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Водитель маршрутки высадил на 20-градусный мороз ребенка из-за неоплаченного билета
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Больной мальчик полгода ждал укола стоимостью 5 миллионов рублей, не дождался и умер
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«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
15:36, 12.03.2021
Там от них больше пользы: ФСИН отправит заключенных из тюрем на расчистку Арктики
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Эксперты раскрыли способы, при помощи которых сотрудники АЗС обманывают своих клиентов
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью