Сотрудникам уголовного розыска в Казани пришлось постараться, чтобы найти запрещенные вещества у 21-летнего юноши, которого задержали на улице Родина. Чтобы понять, куда же подозреваемый дел наркотические вещества, провели полный тщательный досмотр в присутствии понятых, но ничего не нашли.

И только когда дело дошло до такого элемента гардероба, как трусы, стало понятно, что в сообразительности казанцу не откажешь - он спрятал сверток с наркотиками в области паха.

Экспертами установлено, что вещество действительно относится к разряду наркотиков. Возбудили дело по ст. 228 УК РФ. Фантазию юноши не оценили, скоро он предстанет перед судом.