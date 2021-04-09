В России планируется запустить первое в стране беспилотное метро. И построить его задумали именно в Казани к 2025 году.

Такое решение было принято на встрече президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и совладельца "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева.

Второй заявил, что уже разработаны системы для поездов, которые позволят умной машине обнаруживать препятствия, контролировать пространство платформ.

Рустам Минниханов согласился, что разработка перспективная и интересная. Запуск беспилотного метро наметили в Казани на 2025 год.