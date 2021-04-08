В отдел полиции обратился 72-летний житель Казани с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Он сообщил, что со счета мужчины злоумышленники хотят снять деньги. Для предотвращения нужно было перевести деньги на резервный счет. По инструкции мужчина снял деньги через банкомат и перевел на продиктованные счета. Ущерб составил 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.