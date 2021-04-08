Песков рассказал, что делают российские войска рядом с украинской границей. Ответ его на брифинге для СМИ был кратким, понятным и конкретным:

"Российские Вооруженные Силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, вернутся ли они на свои прежние позиции, Песков сказал, что точно ответить не может: потому что не обладает информацией о планах дислокации и передислокации войск.