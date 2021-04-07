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Фото: kzn.ru

Дома в Советском районе Казани 9 апреля отключат воду

07.04.2021, 16:03 202 0 prokazan.ru

Жители Советского района Казани 9 апреля останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 18:00 9 апреля до 06:00 10 апреля воды не будет по адресам: ул.Журналистов, 27, 29, 29а, 46а, в том числе корп. 1-3, 48 корп. 1-3, 48а, 50а, в том числе корп. 1, 50/3 корп. 17, 52, 52а, 52/1, 54, 54 а, л, в том числе корп. 1, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 56 корп. 1; Сибирский тракт, 34, 34 стр. 1, 2, 12, 12/1, 34 лит. К, 34 лит. Л, 34 а, б, в, д, з, 34/1, 34/10, 34/12, 34 д корп. 1, 36, 36 г, д, е, ж, 36 г корп. 1 и 4, 40, 40а; ул.Халитова, 1, 1/1, 2, 2 корп. 1-4, 2а, 4, 4 корп. 1-4, 4а.

Отключение связано с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

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20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью