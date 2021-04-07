Жители Советского района Казани 9 апреля останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 18:00 9 апреля до 06:00 10 апреля воды не будет по адресам: ул.Журналистов, 27, 29, 29а, 46а, в том числе корп. 1-3, 48 корп. 1-3, 48а, 50а, в том числе корп. 1, 50/3 корп. 17, 52, 52а, 52/1, 54, 54 а, л, в том числе корп. 1, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 56 корп. 1; Сибирский тракт, 34, 34 стр. 1, 2, 12, 12/1, 34 лит. К, 34 лит. Л, 34 а, б, в, д, з, 34/1, 34/10, 34/12, 34 д корп. 1, 36, 36 г, д, е, ж, 36 г корп. 1 и 4, 40, 40а; ул.Халитова, 1, 1/1, 2, 2 корп. 1-4, 2а, 4, 4 корп. 1-4, 4а.

Отключение связано с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

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