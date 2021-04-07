Советским районным судом Казани вынесено решение о продлении ареста Игорю Птицыну, подозреваемому в серийный убийствах женщин и девушек в Казани. Сам "казанский маньяк" заявил, что абсолютно не возражает против продления ареста.

В ближайшее время следователи намерены отправить Игоря Птицына на детектор лжи. Проверка на полиграфе поможет установить искренность обвиняемого в части дачи им признательных показаний. Также еще не проведена психиатрическая экспертиза.

Птицына обвиняют в убийстве 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в августе 2009 года, в убийстве 17-летней студентки Академии правосудия Дарьи Максимовой в августе 2011 года на озере Глубоком и покушении на жизнь Инны Солодянкиной в мае того же года.