В Казани водитель на "Ладе Гранте" совершил наезд на пенсионерку. 72-летняя женщина слишком медлительно переходила дорогу и не успела на зеленый. Пожилая женщина получила довольно серьезные травмы.

Все случилось на улице Даурской. 47-летнимй водитель "Гранты" дождался, когда для пешеходов загорится красный, а для водителей - зеленый, и просто поехал, не дав пенсионерке закончить путь к другой стороне перехода.

Женщина получила гематомы, сотрясение мозга, ей оказывают помощь медики.