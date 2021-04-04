Выступления слонов в цирке Казани продолжатся, не будут отменены, однако, принято решение, направленное на всеобщую безопасность. Билеты для зрителей будут продавать, начиная с 3-го ряда. Таким образом, 1 и 2 ряд останутся пустыми на всякий непредвиденный случай.

Об этом заявил директор цирка Рамиль Шарифуллин. Впрочем, большой уверенности в его словах нет.

"Если они еще будут выступать в будущем", - обмолвился директор.

Директор цирка также отметил, что никакие сетки-ограждения не способны выдержать вес слонов. От напора многотонных животных они просто сломаются, заключил он.