Еще у одной певицы из Татарстана возникли проблемы с концертами в Башкортостане. Ильсия Бадретдинова извинилась перед своими поклонниками и отметила, что надеется на концерты осенью.

Причины отмены уже запланированных концертов Ильсия не обозначила, но тонко намекнула в своих постах в социальных сетях, что ситуация ее весьма схожа с ситуацией, в которую попал ее коллега Фирдус Тямаев.

Напомним, что ранее в Башкирии был сорван его концерт. Сам исполнитель связывает это со своей позицией в защиту шихана Куштау. Теперь Фирдус намерен судиться.

Ильсия написала:

"Я готова приехать! И вы купили билеты! И электричество есть! Но времена изменились. Попробуем перенести концерты на осень… пустят или нет — неизвестно".

Бадретдинова уже обратилась за помощью и поддержкой к президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, также она отправила обращение к главе Минкультуры РТ Ираде Аюповой.