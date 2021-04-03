В Башкирии раскрыли убийство, произошедшее два года назад. Все это время следователи искали тело и убийцу.

В ноябре 2018 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 44-летней жительницы Хайбуллинского района Башкортостана. Изначально у правоохранителей не было никаких зацепок в поиске женщины, однако в ходе опроса односельчан и знакомых было установлено: последний раз женщину видели в селе, где она проживала, в гостях у подруги. Последняя сообщила, что во время распития спиртного за женщиной заехал знакомый, вместе с которым она покинула дом. Версию подтвердил и сын подруги.

Следователи опровергли причастность мужчины к преступлению, а после этого нашли на улице одежду пропавшей. На одежде был найден биоматериал той самой подруги. Как выяснилось, пропавшая даже не покидала дом, погибла она именно там. После совместного застолья хозяйка дома легла спать, а ее 27-летний сын предложил гостье интим. Она отказалась, после чего мужчина задушил ее.

Когда проснулась хозяйка и узнала о произошедшем, она предложила спрятать тело подруги. Сын унес его сначала в сарай, а затем вывез на свалку. Когда на него вышли следователи, мужчина во всем сознался и показал, где находится труп. Тело убитой нашли, подозреваемый взят под стражу, следственные действия продолжаются.