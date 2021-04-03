В Казани ищут директора для новой школы микрорайона "Салават Купере". Объявлен открытый конкурс, сообщают в Исполкоме города.

Отбор пройдет в два этапа: сначала участники должны заполнить анкету в сети Интернет, затем - уже очно - представить свою концепцию развития школы и пройти личное собеседование. Итоги конкурса подведут в конце апреля.

Напомним, что вторая в жилом комплексе школа будет вмещать 1224 ребенка, ее начали строить в 2020 году, в том же году обещали закончить возведение здания. В школе предусмотрены два бассейна, два спортзала, также в мэрии пообещали оснастить учебные кабинеты такими технологиями, "о которых раньше и не мечтали".

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