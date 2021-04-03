Стало известно, что в Москве уволили сотрудников Арбитражного суда, которые тайно внесли в документацию грубые ругательства. Неприличные словечки были обнаружены в решении судьи, а сама фраза с недвусмысленным эротическим подтекстом была набрана белым шрифтом, и заметили ее только после того, как приговор был вынесен.

Судья, в чьи документы закрались матерные выражения, занималась рассмотрением дел о банкротстве. Увидеть напечатанный белым шрифтом матерный текст удалось только после выделения и копирования всего документа. Так спрятанные выражения стали достоянием общественности. Всего в суде нашли пять таких решений суда. Но Арбитражный суд еще проводит проверку, и не исключено, что обнаружатся и другие "сюрпризы".

Скольких человек по результатам нее уволили и какие должности они занимали, в пресс-службе суда не уточнили. Судья, в текстах которой нашли скрытые ругательства, значится на сайте действующей судьей.