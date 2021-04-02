Татарстанская певица Ильсия Бадретдинова в соцсетях пожаловалась президенту Рустаму Минниханову, что ее концерты в Башкортостане отменили.

Артистка отметила, что билеты раскуплены и электричество есть, но ситуация другая. Концерты, которые должны были пройти в апреле, перенесли на осень, но состоятся ли они – неизвестно. Также она обратилась за помощью к президенту Татарстана и министру культуры региона.

В комментариях поддержал артистку Фирдус Тямаев, который в марте попал в аналогичную ситуацию, его концерт в Башкортостане прошел при свете фонариков.

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