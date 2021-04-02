В домах поселка Березовка в Высокогорском районе вместо воды течет грязная жидкость. Такой явление для жителей уже не в новинку, проблема появилась 9 лет назад из-за негодности водопровода.

Как пишет «Реальное время», население не раз сдавали воду на экспертизу, которая показала превышение жесткости в 1,3 раза, показатели по запаху и вкусу – в 2 раза, по мутности почти в 21 раз, по содержанию железа в 22 раза.

При этом местные власти не могут ответить, когда проблема все-таки решится. Глава сельпо Ильдар Газизов сообщает, что проект нового водопровода был утвержден, сейчас построена водонапорная башня, начали прокладывать сети, он отметил что нужно немного подождать.