Наверх

Новости Казани и РТ

09:30, сегодня
Госавтоинспекция Казани анонсировала новую проверку водителей в пятницу
10:29, сегодня
13-летнего подростка из Татарстана, который пропал 24 марта, нашли
09:53, сегодня
Жильцов, которые пострадали от взрыва дома в Зеленодольске, временно заселили в новостройку
17:54, 31.03.2021
Дачный сезон близко: 10 идей для обустройства идеальной дачи
09:46, сегодня
Жители Высокогорского района в Татарстане годами добиваются, чтобы из крана текла чистая вода
09:16, сегодня
В Казани выбрали концепцию новой станции метро «Улица Юлиуса Фучика»
09:00, сегодня
Банк «Открытие»: каждый третий россиянин верит в денежные приметы
17:21, 31.03.2021
Культурный диалог: Национальный симфонический оркестр республики Башкортостан выступит в Казани
09:00, сегодня
Жителям Казани рассказали, куда нужно жаловаться на подтопления в жилых дворах

08:48, сегодня
В Казани решили построить дорогу к еврейскому кладбищу и пригласили жителей обсудить это
08:34, сегодня
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
14:05, 31.03.2021
Офисы от 10 кв.м. и панорамные окна: открылся бизнес-центр в экологичном районе Казани
08:21, сегодня
Завидное упорство: в Казани задержан молодой человек, 6 раз грабивший один и тот же магазин техники
08:09, сегодня
«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, сегодня
Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
06:00, сегодня
Простила за 1 миллион рублей: в Казани жена погибшего в ДТП пошла на мировую с таксистом
05:00, сегодня
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
01:00, сегодня
Идите в баню: в Казани пройдет чемпионат по банному мастерству
00:01, сегодня
Казанец, который напал на сотрудника ДПС на несогласованной акции, предстал перед судом
20:00, 01.04.2021
Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
17:55, 01.04.2021
Лыжник из Татарстана подрался с лыжником из Удмуртии на чемпионате России
17:32, 01.04.2021
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в Казани
16:57, 01.04.2021
Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
16:36, 01.04.2021
«Лучше бы зарплаты росли!»: казанцы заметили резкое повышение цен на яйца
16:00, 01.04.2021
Банк «Открытие» аккредитовал четыре ЖК в Казани
15:52, 01.04.2021
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
15:10, 01.04.2021
Синоптики Татарстана предупреждают жителей о сильном ухудшении погоды
15:00, 01.04.2021
В Казани будут судить военнослужащего, который за дополнительные выходные брал с подчиненных виски
13:03, 01.04.2021
В Казани очевидцы заметили, что на платной парковке все машины стояли без номеров
12:32, 01.04.2021
Суд отправил под домашний арест врача Зеленодольской больницы по делу о взрыве многоэтажки
12:00, 01.04.2021
Банк «Открытие»: рубль попытается возобновить укрепление к доллару
11:41, 01.04.2021
На месяц в Казани ограничат движение по участку на Оренбургском тракте
11:22, 01.04.2021
Четыре человека чуть не замерзли в Казани из-за застрявшей машины
10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
10:13, 01.04.2021
«Малыш задыхался»: полицейские спасли 10-месячного ребенка в Казани
09:52, 01.04.2021
«Увидели сумку, думали там деньги»: у жителя Казани неизвестные разгромили внедорожник
09:26, 01.04.2021
ВТБ планирует выдать 1 трлн рублей ипотеки
08:54, 01.04.2021
С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
08:42, 01.04.2021
Госкомитет республики по туризму опровергает повышение цен на гостиницы в Казани
08:30, 01.04.2021
Недалеко от Казани девушка провела фотосессию в грязи, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам
08:12, 01.04.2021
В Казани перед судом предстал застройщик, оставивший без жилья покупателей таунхауса
07:59, 01.04.2021
В Казани на улице Родины появится новый комфортабельный спальный район - проект утвердили
07:45, 01.04.2021
Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
06:00, 01.04.2021
«Тема интересная»: Рустам Минниханов предложил начать делать корма для животных из метана
05:00, 01.04.2021
Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021
Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
00:01, 01.04.2021
Очередная годовщина первого полета человека в космос в Казани будет отмечена «народным салютом»
22:21, 31.03.2021
Минздрав: вакцинированным от коронавируса может не хватить одного курса прививок
21:21, 31.03.2021
Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
20:00, 31.03.2021
Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
19:47, 31.03.2021
Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Татарстане
19:00, 31.03.2021
Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
18:49, 31.03.2021
Два автобуса столкнулись в Авиастроительном районе Казани
17:44, 31.03.2021
В Зеленодольске задержали врача, отказавшего положить в психбольницу пенсионера, который взорвал дом
17:39, 31.03.2021
Наглость или нехватка места: в чем проблема парковок в казанских дворах?
16:56, 31.03.2021
Изменения при сдаче экзамена на права и выплаты на детей: какие законы вступят в силу 1 апреля
16:00, 31.03.2021
ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска
15:58, 31.03.2021
Соцсети: в Казани эвакуировали здание исполкома
15:48, 31.03.2021
МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Татарстане 1 апреля
14:00, 31.03.2021
«Let's rock!» - банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию
13:53, 31.03.2021
Мэрия Казани опровергла появление грибов на стенах в школе №143
13:31, 31.03.2021
Более 100 тысяч рублей отдала жительница Казани незнакомке за снятие порчи
12:55, 31.03.2021
Каждый третий абонент Билайн в Центральном регионе выбирает управление тарифом со смартфона
Фото: скриншот видео

Жители Высокогорского района в Татарстане годами добиваются, чтобы из крана текла чистая вода

02.04.2021, 09:46 54 0 prokazan.ru

В домах поселка Березовка в Высокогорском районе вместо воды течет грязная жидкость. Такой явление для жителей уже не в новинку, проблема появилась 9 лет назад из-за негодности водопровода.

Как пишет «Реальное время», население не раз сдавали воду на экспертизу, которая показала превышение жесткости в 1,3 раза, показатели по запаху и вкусу – в 2 раза, по мутности почти в 21 раз, по содержанию железа в 22 раза.

При этом местные власти не могут ответить, когда проблема все-таки решится. Глава сельпо Ильдар Газизов сообщает, что проект нового водопровода был утвержден, сейчас построена водонапорная башня, начали прокладывать сети, он отметил что нужно немного подождать.

Скандалы Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

13-летнего подростка из Татарстана, который пропал 24 марта, нашли
Жильцов, которые пострадали от взрыва дома в Зеленодольске, временно заселили в новостройку
Госавтоинспекция Казани анонсировала новую проверку водителей в пятницу
В Казани выбрали концепцию новой станции метро «Улица Юлиуса Фучика»
Жителям Казани рассказали, куда нужно жаловаться на подтопления в жилых дворах
В Казани решили построить дорогу к еврейскому кладбищу и пригласили жителей обсудить это
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
Завидное упорство: в Казани задержан молодой человек, 6 раз грабивший один и тот же магазин техники
Простила за 1 миллион рублей: в Казани жена погибшего в ДТП пошла на мировую с таксистом
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
Идите в баню: в Казани пройдет чемпионат по банному мастерству
Казанец, который напал на сотрудника ДПС на несогласованной акции, предстал перед судом
Лыжник из Татарстана подрался с лыжником из Удмуртии на чемпионате России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в Казани
«Лучше бы зарплаты росли!»: казанцы заметили резкое повышение цен на яйца
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
Синоптики Татарстана предупреждают жителей о сильном ухудшении погоды
В Казани очевидцы заметили, что на платной парковке все машины стояли без номеров
Суд отправил под домашний арест врача Зеленодольской больницы по делу о взрыве многоэтажки
На месяц в Казани ограничат движение по участку на Оренбургском тракте
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:34, сегодня
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
08:09, сегодня
«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, сегодня
Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
05:00, сегодня
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
20:00, 01.04.2021
Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
16:57, 01.04.2021
Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
15:52, 01.04.2021
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
08:54, 01.04.2021
С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
07:45, 01.04.2021
Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
05:00, 01.04.2021
Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021
Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
21:21, 31.03.2021
Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
20:00, 31.03.2021
Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
19:00, 31.03.2021
Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
09:02, 31.03.2021
Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
08:16, 31.03.2021
Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021
Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
06:01, 31.03.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
16:21, 30.03.2021
Сотруднику автосалона в Екатеринбурге разорвало голову при взрыве бочки с горючим
12:53, 30.03.2021
«Подозревала коронавирус»: пенсионерка умерла от бешенства после укуса кошки
08:15, 30.03.2021
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
01:00, 28.03.2021
Скончалась самая тяжелая женщина России
19:16, 27.03.2021
Российский музыкальный критик назвал звезд, которые поют под фонограмму
16:27, 27.03.2021
33-летний чиновник скончался от коронавируса в Башкирии
01:00, 27.03.2021
Все на камеру: девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима
00:01, 27.03.2021
Депутат Госдумы учинил пьяный дебош на борту самолета по пути в Казань
20:00, 26.03.2021
В России покупателям могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками
19:00, 26.03.2021
Решила рожать: пятиклассница забеременела от 23-летнего мужчины
16:18, 26.03.2021
В Самарской области провели целевое совещание Минпромторга РФ
12:36, 26.03.2021
«До последнего боролся за жизнь»: тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез
08:36, 26.03.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк вернется на экраны 3 апреля в свой день рождения
07:35, 26.03.2021
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей
07:18, 26.03.2021
Горячая любовь: мужчина облил жену бензином и поджег, пострадавшая скончалась
19:00, 25.03.2021
Живет в стае кошек и откликается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли девочку-маугли
14:55, 25.03.2021
Женщина, гулявшая с собакой в лесу, обнаружила обгоревшее тело младенца
07:51, 25.03.2021
Эксперимент: Центробанк намерен собирать с россиян монеты
00:01, 25.03.2021
Тут вам не Германия: сторонники Навального заявили, что у Алексея в колонии ухудшилось здоровье
19:00, 24.03.2021
Песков рассказал, когда Путин намерен вернуться к нормальному графику работы после прививки
18:02, 24.03.2021
15-летний подросток ограбил и изнасиловал женщину-инвалида
14:52, 24.03.2021
Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
08:19, 24.03.2021
Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
00:15, 15.03.2021
Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки