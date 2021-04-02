Представители «Татинвестгражданпроект» выбрали четыре концепции новых станций метро. Победителя пока не удалось определить, выбранные проекты будут еще дорабатываться.

Так, жюри выбрало проект:

- Белова М.И (Казанский государственный архитектурно-строительный университет) – станция «Улица Академика Сахарова»;

- Матвеева А.С. (детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА») – станция «100-летие ТАССР»;

- Мастерской Орлова А.Ю. (ООО «Метрогипротранс») – станция «10-й микрорайон»;

- Судаковой А.А. (ООО «ЭВО-дизайн») – станция «Улица Юлиуса Фучика».

При этом по информации портала «БИЗНЕС Online», выбранные проекты в дальнейшем могут измениться до неузнаваемости. Все разработчики получат вознаграждения, но пока не уточняется в каком размере, ранее победителю обещали 500 тысяч рублей.