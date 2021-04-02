до 6 апреля включительно, сообщается на сайте мэрии. Принять участие в обсуждении пригласили всех казанцев, сделать это можно на сайте Мэрия Казани назначила даты общественного обсуждения проекта планировки дороги к еврейскому кладбищу на Мамадышском тракте. Они начались будут идтивключительно, сообщается на сайте мэрии. Принять участие в обсуждении пригласили всех казанцев, сделать это можно на сайте dispute.kzn.ru

Проект подразумевает, что дорога к иудейскому кладбищу пройдет через участки, расположенные рядом с мусульманским кладбищем. Разговоры о необходимости иметь иудейское вероисповедальное кладбище ведутся давно, в 2017 году главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик анонсировал его появление в столице Татарстана.

Под него выделили участок в 10 га. Был объявлен и тендер на проектирование.

Из технического задания следовало, что зона захоронений будет разделена на три части: для религиозных евреев, нерелигиозных и для неевреев, состоящих в родстве. Эти участки друг от друга должны быть удалены не менее чем на 5 метров, либо разделены ограждением минимум в 1 метр высотой.