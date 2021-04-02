В Казани 12 апреля состоится необычное мероприятие - чемпионат по банному мастерству. В по-настоящему жаркой битве с вениками и черпаками сойдутся 12 профессиональных банщиков Татарстана. Выяснять, кто же из них лучше поддает жару и парит, будут в 2 этапа.

На первом банщик должен представить себя в самом выгодном свете. А вот на втором этапе ему придется показать на практике все, что он умеет.

Банный чемпионат в Татарстане проводят с 2012 года. В этом году турнир пройдут в банном комплексе на улице Т. Миннуллина, 14/56. Тот, кто окажется сильнейшим банщиком республики, отправится на окружной этап, чтобы доказать банщикам всего Поволжья, что лучшие мастера банных дел живут именно в Татарстане.