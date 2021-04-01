Звезду сериала о бандитской романтике 90-х "Бригада" Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии в Рязанской области по УДО. Причина - в состоянии его здоровья.

Ранее актер подавал ходатайство об УДО, и рассмотрели его в начале февраля. Но заключенный сам в это время был в больнице для осужденных. Чем именно болен актер, не сообщается. Сразу после освобождения 1 апреля Гуменецкий отправился домой в Московскую область.

Дмитрий Гуменецкий - непрофессиональный актер и бывший майор спецназа ВВ МВД РФ, осужден был в апреле 2016 года на 8 лет строгого режима. В его гараже нашли синтетический концентрат, из которого можно было изготовить целых 7 тонн наркотиков. Цена такой партии на черном рынке составляет 16 миллиардов рублей.