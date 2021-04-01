Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению дела Айрата Багабиева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он продал семьям незаконно построенные квартиры.

Все случилось в 2011 году. Тогда бывший инженер "Унистрой" Багабиев решил стать застройщиком трехэтажного таунхауса на Гривской. Дело шло успешно, через год сюда въехали 11 семей, но уже через три года их попросили с вещами на выход. Дело в том, что в дом был построен на земельном участке, не предназначенном для жилищного строительства, нарушение обнаружили специалисты исполкома Казани.

В 2016 году незаконный дом снесли за счет владельцев квартир. Возбудили дело, подозреваемым стал Багабиев. Общая сумма причиненного им ущерба составляет 9 миллионов рублей по 5 случаям мошенничества.

Накануне были заслушаны свидетели. Скоро суд предоставит слово подсудимому и вынесет приговор.