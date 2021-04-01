Ожидаемый 3 апреля в Казани бой между россиянкой Софьей Очигавой и представительницей Казахстана Фирузой Шариповой, отменен. Причина - в отсутствии финансирования. Об этом накануне заявил спортивный менеджер Сергей Завилейский, его слова приводит пресс-служба Федерации бокса РФ.

Спортсменки встречались на ринге в 2016 году, и тогда победа досталась россиянке. Реванш планировали провести летом 2020 года, но тогда планам помешала пандемия коронавирусной инфекции. До последнего бой был запланирован на 3 апреля. Местом проведения была выбрана Казань.

Очевидно, что реванш нужен был казахстанской боксерше. И один из предпринимателей Казахстана обещал профинансировать поединок, выделил средства на подготовку. Неделю назад должны были поступить средства на оплату гонораров спортсменкам, обе девушки вложили в подготовку немало сил. Но ни дозвониться до казахстанского спонсора, ни достучаться не получилось, отметил Завилейский. Деньги не пришли.

Очигаве 33 года, она является двукратной чемпионкой мира (2005, 2006), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом Европы (2005, 2007, 2009). Спортсменка провела четыре боя, одержав четыре победы, один поединок был признан не состоявшимся, напоминает ТАСС.

Шариповой 26 лет, она является бронзовым призером чемпионата Азии 2012 года. Спортсменка является чемпионкой мира по версии Всемирного боксерского союза с 2017 года. В ее активе 12 побед в 13 боях.