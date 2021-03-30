В Татарстане 29 марта ночью прогремел взрыв: в Зеленодольске, по предварительным данным экстренных служб и органов следствия, взорвался газ, произошла утечка.

Как сообщили в МЧС РТ, на 2:20 30 марта число пострадавших выросло до шести человек, ранее сообщалось о четырех раненых и одном погибшем. На месте работают психологи МЧС, также организована горячая линия, ее номер (843) 288-46-96. Последствия происшествия ликвидируют 87 человек и 14 единиц техники.

Напомним, что по факту взрыва Следком возбудил уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры.

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