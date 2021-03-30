Ночью 29 марта в Зеленодольске прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка газа сообщает Следком РТ.

Инцидент произошел в доме 39А по улице Ленина. По состоянию на 2:00 30 марта, погиб один человек, ранены четверо, одна женщина находится в реанимации, трое в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Известно, что дом 1974 года постройки, в нем один подъезд, 9 этажей и 50 квартир, в которых проживали всего 96 человек. Людей разместили в спорткомплексе "Авангард". Власти уверяют, что жильцам будет оказана поддержка и предоставлено временное жилье. Видеозаписи с места происшествия же публикуют очевидцы в социальных сетях.

Появились видеозаписи и из разрушенных помещений: всего обрушилось семь квартир, шесть на 7 этаже и одна на восьмом.

Как сообщили в Следственном комитете республики, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Эксперты изучат все обстоятельства трагедии.