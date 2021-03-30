В Зеленодольске ночью 29 марта произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, в девятиэтажке по адресу Ленина, 39А взорвалась газовоздушная смесь, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 22:44, после взрыва пожара не было. Обрушилось шесть квартир на 7 этаже и одна - на 8 этаже. Дом эвакуировали, погибшим найден один мужчина, ранены четверо, их передали медикам. Всего в доме живет 96 человек. На месте продолжается разбор завалов, специалисты МЧС говорят, что предварительно несущие конструкции здания не получили повреждений. На месте работает 62 человека и 26 единиц техники.

На место выехали представители прокуратуры Татарстана, организована проверка соблюдения требований безопасности при использовании газового оборудования. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле надзорного ведомства.