Депутаты Государственной Думы посмотрели видео, на котором дети в Казани вышли на флешмоб - из собственных тел на снегу выложили слово "Школа". Так родители и школьники пытались привлечь внимание руководства Татарстана к проблеме отсутствия школы в двух казанских поселках.

Разразился нешуточный скандал, прокуратура заявила о неприемлемости детского стояния на коленях на снегу, полицейские приступили к поиску авторов ролика. Тем временем депутаты Госдумы все поняли правильно.

Зампред комитета по науке и образованию Максим Зайцев обратился в Министерство просвещения и к Рустаму Минниханову с просьбой построить уже детям школу. А что касается других регионов России, то тут, по словам депутатов, надо внимательно проверить населенные пункты - везде ли есть свои школы, не выйдут ли завтра другие дети в других регионах таким же способом просить учебные заведения?

Уже сегодня, по словам Зайцева, будут направлены все официальные письма как в Татарстан, так и в другие российские регионы. С казанской школой нужно решить вопрос "до 1 сентября", отметил парламентарий.